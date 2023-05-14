Советский мавзолей в Подольске: что с ним собирается делать местная власть

В городе Подольск Одесской области в советское время был построен памятник-мавзолей. Это один из трех, построенных во времена СССР: Ленину в Москве, Николаю Пирогову в Виннице и Григорию Котовскому в Котовске (ныне Подольск).

Кто такой Григорий Котовский

Григорий Котовский (1881-1925) — грабитель, революционный деятель и советский военачальник. Во времена Российской империи возглавлял боевую группу партии социалистов-революционеров, но быстро разорвал с ней отношения и занимался грабежом во главе собственной банды. Дважды приговаривался к каторжным работам, в частности, второй раз — пожизненно.

Вышел на свободу после Февральской революции 1917 года и присоединился к партии левых эсеров. С 1918 года – в большевистской партии, командовал Тираспольским красным отрядом, грабил финансовые учреждения белой Добровольческой армии.

В 1919-1922 годах — командир кавалерийской бригады, дивизии, корпуса в Красной армии, воевал против украинских войск, белых на Кавказе, на польском фронте. Участвовал в подавлении крестьянских восстаний в Украине.

После Гражданской войны — на высоких государственных должностях в России. Погиб при невыясненных обстоятельствах. Тело Котовского забальзамировали и уложили в мавзолей в Подольске.

Мавзолей Котовскому в Подольске

Мавзолей героя Гражданской войны Григория Котовского был возведен после загадочной смерти комдива. Как утверждают краеведы, Котовского – командира красноармейских отрядов и непосредственного участника «красного террора» – застрелил его знакомый Мейер Зайдер 6 августа 1925 года. В этом году построили мавзолей. Однако он был уничтожен во время оккупации города румынскими войсками в 1941 году. Более того, оккупанты не только стерли с лица земли здание, но и выбросили останки Котовского в траншею, куда сбрасывали тела расстрелянных жителей города.

Рабочие якобы впоследствии тайно открыли траншею, перезахоронили расстрелянных, а останки Котовского собрали в мешок и хранили до 1944 года, до освобождения города.

В 1965 году все же решили построить новый мавзолей по проекту одесского архитектора Проценко, но в уменьшенном виде. Это была стелла со склепом. Останки Котовского поместили в цинковый гроб с окошком.

До декоммунизации Подольск носил имя Котовского. И хотя туристические маршруты пролегали и до «второй мумии СССР», желающих зайти внутрь мавзолея было немного.

В 2016 году депутаты Подольского горсовета решили похоронить останки Григория Котовского на городском кладбище. Однако решение до сих пор не выполнено, поскольку не получено разрешение от родственников на перезахоронение — они ведь хотели забрать останки в Молдову.

Поступала просьба из Молдовы о перезахоронении полководца в городе Хинчешты – на родине Котовского. Но на запрос Молдовы Украина пока не ответила.

Судьба памятника Котовскому

В 2017 году заинтересовалась памятником красного комдива и москва. Но министерство культуры Украины отказало в передаче демонтированного памятника и останков, ссылаясь на то, что склеп-могила деятеля Гражданской войны занесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник истории местного значения.

Власти Подольская обратились в Министерство культуры за разъяснением, будет ли мавзолей изыматься из реестра культурного наследия в связи с декоммунизацией. На что получил ответ, что здание не подпадает под действие закона о декоммунизации, поскольку является местом захоронения. Однако переписка не прекращена – Министерство культуры до сих пор изучает вопросы.

А жители Подольска даже не уверены, на самом ли деле в склепе находятся останки Григория Котовского.

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