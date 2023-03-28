Новости Одессы и Одесской области

В Одессе деревопад остановил трамваи

В Одессе деревопад остановил трамваи

Сегодня, во вторник, 28 марта 2023 года, в Одессе из-за сильного порывистого ветра падают деревья, в в свою очередь привело к временной остановке нескольких трамваев.

Как сообщает КП «Одесгорэлектротранс», из-за падения деревьев в городе временно не курсируют трамваи №1, №7 и №28.

А в пресс-службе мэрии добавили, что сегодня в Одессе не ходит трамвай №20 («камышовый»). Сейчас на этом маршруте работают автобусы.

В то же время в мэрии напоминают, что с сегодняшнего дня троллейбус №10 возобновляет свой маршрут до улицы Приморской (спуск Маринеско), но курсирует по улице Приморской в транзитном режиме.

Напомним, на сегодняшний день, 28 марта, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: порывы северо-западного ветра могут достигать 19-24 м/с.

Из-за непогоды была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы Одессы, из-за чего сегодня утром часть города осталась без света. Сейчас последствия этой аварии постепенно устраняются.

В то же время сильный ветер оставил без света жителей 28 населенных пунктов Одесской области. Наиболее пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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