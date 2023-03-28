Утром 28 марта часть Одессы осталась без света – что сообщают в ДТЭК?

Ночью 21 марта в Одессе и Одесском районе снова отключат свет Энергетики продолжают улучшать свои сети, но для этого в ночь с 20 на 21 марта в части Одессы и Одесского района может временно отсутствовать свет. ПОДРОБНЕЕ

Кто возместит украинцам ущерб за испорченную технику во время войны С начала масштабных отключений света в редакцию часто обращались читатели с вопросом: «возместят ли украинцам во время войны сгоревшую из-за перепадов напряжения технику?». Около месяца мы пытались найти ответ. Что удалось выяснить, читайте в нашем материале. ПОДРОБНЕЕ