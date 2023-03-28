Утром 28 марта часть Одессы осталась без света – что сообщают в ДТЭК?

Сегодня утром, во вторник, 28 марта 2023 года, в Одессе снова началист отключения света, но не плановые, а, скорее всего, аварийные. А там, где электричество не пропало, наблюдаются скачки напряжения.
На отсутствие электричества одесситы массово жалуются в соцсетях.
Официальная информация компании ДТЭК «Одесские электросети» на данный момент отсутствует, но, судя по отдельным комментариям энергетиков, причина отключения света – авария на высоковольтной линии.
«Ожидайте, пожалуйста, возобновления восстановления питания», – пишут представители компании.
О причинах аварии в ДТЭК пока не сообщают, впрочем, учитывая, что на сегодня объявляли штормовое предупреждение из-за сильного порывистого ветра, можно предположить, что именно ветер стал причиной внепланового блэкаута.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.