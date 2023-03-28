Новости Одессы и Одесской области

Утром 28 марта часть Одессы осталась без света – что сообщают в ДТЭК?

Утром 28 марта часть Одессы осталась без света – что сообщают в ДТЭК?

Сегодня утром, во вторник, 28 марта 2023 года, в Одессе снова началист отключения света, но не плановые, а, скорее всего, аварийные. А там, где электричество не пропало, наблюдаются скачки напряжения.

На отсутствие электричества одесситы массово жалуются в соцсетях.

Официальная информация компании ДТЭК «Одесские электросети» на данный момент отсутствует, но, судя по отдельным комментариям энергетиков, причина отключения света – авария на высоковольтной линии.

«Ожидайте, пожалуйста, возобновления восстановления питания», – пишут представители компании.

О причинах аварии в ДТЭК пока не сообщают, впрочем, учитывая, что на сегодня объявляли штормовое предупреждение из-за сильного порывистого ветра, можно предположить, что именно ветер стал причиной внепланового блэкаута.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить