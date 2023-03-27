Погода в Одессе 28 марта: будет штормить?

В Одессе и Одесской облсти объявлено штормовое предупреждение на 28 марта 2023 года. По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на вторник по Одессе и области ожидается юго-восточный ветер, его скорость будет достигать 15-18 м/с, утром и днем он сменит направление на северо-западный и будет дуть со скоростью 19-24 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, а также не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей, а также их дрейфование вдоль побережья.

Погода в Одессе 28 марта

По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью умеренный, а днем небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 15-18 м/с, утром и днем северо-западный, 19-24 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 8-10°С выше нуля.

Погода в Одесской области 28 марта

По Одесской области во вторник, 28 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью умеренный дождь, местами обильный. Днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 15-18 м/с, утром и днем северо-западный, 19-24 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 5-10°С тепла.