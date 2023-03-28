Новости Одессы и Одесской области

Непогода обесточила 28 населенных пунктов на Одесчине

Непогода обесточила 28 населенных пунктов на Одесчине

По состоянию на 10:00 часов сегодняшнего дня, вторник, 28 марта 2023 года, из-за непогоды без света остались жители 28 населенных пунктов Одесской области. По данным ДТЭК «Одесские электросети», наиболее пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы.

Как сообщают энергетики, в настоящее время выведены из строя 134 трансформаторные подстанции и 9 воздушных линий. В ликвидации последствий задействованы 11 бригад ДТЭК – 22 работника и 11 единиц техники.

Помимо этого, из-за сильных порывов ветра была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы Одессы. Энергетики оперативно починили оборудование и сейчас постепенно возвращают свет в дома одесситов.

Энергетики так напоминают: по информации синоптиков, на территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий – небольшой дождь, сильные порывы ветра до 20 м/с. Это может привести к падению деревьев и обрыву проводов.

«Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи», – предупреждают в ДТЭК.

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В случае отсутствия света в компании просят сообщать об этом:

  • на Facebook-странице компании;
  • через специальную форму на сайте ДТЭК в разделе «Отсутствует электроэнергия?»;
  • позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90.

В компании предупреждают: из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня утром, во вторник, 28 марта, часть Одессы осталась без света.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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