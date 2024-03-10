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Удар «шахеда» по одесской многоэтажке: в мэрии назвали размер компенсации (видео)

Удар «шахеда» по одесской многоэтажке: в мэрии назвали размер компенсации (видео)

В мэрии Одессы назвали размер компенсации, которую могут получить жильцы квартир, разрушенных в результате прилета российского дрона в многоэтажку на проспекте Добровольского в ночь на 2 марта 2024 года.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, этот вопрос обсуждался в ходе недавней встречи мэра Одессы Геннадия Труханова с пострадавшими владельцами квартир.

По словам Труханова, в настоящее время завершается экспертная оценка состояния дома, по результатам которой будет подготовлен соответствующий технический отчет.

Жителям дома на Добровольского предоставляются консультации по подготовке пакета документов для получения компенсации – речь идет о государственной программе «єВідновлення».

«Люди ждут компенсации за разрушенное жилье. В этом районе ее размер будет составлять 535 долларов за квадратный метр, отличающийся от других районов. Мы встретились с людьми, чтобы ответить на все их вопросы»,

– цитируют в мэрии слова Труханова.

Также городской голова отметил, что остатки разрушенной дроном секции дома планируют демонтировать.

Напомним, в ночь на субботу, 2 марта 2024 года, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов, один из которых спикировал прямо на жилой девятиэтажный дом на проспекте Добровольского, полностью разрушив один из подъездов. Погибли 12 человек, в том числе 5 детей.

Фото Марии Котовой, видео: Думская, 1

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Редакция ПРОФИЛЬ
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