Одесскому «Черноморцу» выпал тяжелый жребий

Сегодня прошла жеребьёвка 1/8 Кубка Украины по футболу. Представляющему Одессу ФК «Черноморец» достался непростой соперник – донецкий «Шахтер».

«Шахтер» – одна из сильнейших футбольных команд Украины. Многократный победитель чемпионатов Украинской Премьер-лиги (УПЛ), на раз завоевавшая футбольный Кубок страны. В этом году донецкая команда стала обладателем Суперкубка Украины.

В жеребьевки участвовали 16 команд. 13 из них представители УПЛ. Две команды представляют Первую лигу («Металлист» и «Альянс») и лишь одна – Вторую лигу (ЛНЗ).

Нынешний владелец кубка — киевское «Динамо» — сыграет с «Мариуполем», а донецкий «Шахтёр», один из основных соперников «Динамо», встретится с «Черноморцем».

Матчи 1/8 футбольного кубка Украины пройдут 27 октября.

Результаты жеребьёвки:

«Металлист 1925» (Харьков) — «Александрия» (Александрия)

«Верес» (Ривное) — «Ворскла» (Полтава)

«Металлист» (Харьков) — «Колос» (Ковалевка)

«Черноморец» (Одесса) — «Шахтёр» (Донецк)

«Альянс» (Долина) — «Львов» (Львов)

«Рух» (Львов) — «Заря» (Луганск)

«ЛНЗ» (Черкассы) — «Днепр-1» (Днепр)

«Мариуполь» (Мариуполь) — «Динамо» (Киев).

Игры 1/4 финала и полуфиналы планируется провести 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

“Черноморец” и “Шахтер” встречались недавно в рамках чемпионата Премьер-лиги. Тогда одесская команда пропустила три безответных гола.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в 1/16 финала Кубка Украины футболисты одесского «Черноморца» разгромили в Ивано-франковское местное «Прикарпатье» со счетом 1:4.