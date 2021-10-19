Попустить мяч в начале игры, а потом доминировать на поле, будучи в большинстве, и не забить — так еще надо уметь. 18 октября 2021 одесский «Черноморец» проиграл домашний матч «Вересу» из Ровно.

Но одесский клуб, к сожалению, с «успехом» сумел проиграть дома, полностью владея иннициативой на поле и более часа игрового времени имея численное примущество над соперником.

На 17 минуте моряки пропустили мяч от Пасича и он оказался единственным голом в игре.

Спустя три минуты «Верес» остался в меньшинстве, одесситы бросились атаковать, показали хороший футбол и … ничего не добились. Забить гол гостям все время что-то мешало.

Уже не первый раз «Черноморец», показывая качественную игру, обидно пропускает и имеет сложности с реализацией голевых моментов.

А еще матч был интересен тем, что стал первым в Премьер-лиге, на котором использовали «коронавирусную» систему пропуска на стадион: по ковид-сертификатам или с результатами тестов.

Черноморец — Верес 0:1

Гол: Е. Пасич, 17

На 66-й минуте Илья Путря (Черноморец) не забил пенальти (вратарь).

Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири (Дубко, 46), Биловар, Вантух — Цитаишвили, Смирный, Михайленко, Авагимян (Кузык, 74) — Ванат (Бугай, 74), Исаенко (Вачиберадзе, 82).

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров, Полюлях (Махнев 88) — Е. Пасич (Тимофеенко, 82), Панасенко (Петько, 72), Г. Пасич (Дахновский, 88) — М. Шестаков (Сергийчук, 72).

Предупреждения: Путря, Смирный, Вачиберадзе – Панасенко, Когут

На 19-й минуте был удален Валерий Кучеров (Верес) (грубое нарушение).

Ранее мы рассказывали о предыдущей игре «Черноморца»: «Черноморец» — «Колос»: хорошо играли, но не забивали.

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Фото ФК «Верес»