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Возле памятника Екатерине II спецтехника: будет демонтаж?

Возле памятника Екатерине II спецтехника: будет демонтаж?

С утра 28 декабря возле памятника “Основателям Одессы” (это официальное название монумента) замечена спецтехника и много охраны.

Об этом сообщает телеграм-канал “Одесской Жизни”.

По последней информации рабочие уже начали убирать забор, за которым была скрыта фигура императрицы.

В городском совете Одессы информацию еще никак не комментировали, но, возможно, памятник готовят к демонтажу. По крайней мере такое решение приняли депутаты Одесского городского совета месяц назад.

Напомним, что памятник Екатерине II решили убрать из центра Одессы, с Екатерининской площади, так посчитали его маркером “русского миры”, который российские оккупанты используют как повод для захвата нашего города.

К тому же роль Екатерины II в истории Украины сложно назвать позитивной. Она уничтожила Запорожскую сечь, закрепостила украинских крестьян, поддерживала гонения на украинский язык.

Тем более, что сама фигура императрицы – новодел, не представляющий культурной и исторической ценности. Оригинальная фигура простояла всего несколько лет и была уничтожена более столетия назад коммунистами.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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