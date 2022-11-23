Памятник Екатерине II: депутаты нашли императрице компаньона для сноса

На ближайшей сессии одесского горсовета с большой вероятностью рассмотрят вопрос о демонтаже памятника Екатерине II в Одессе. Но депутаты ЕС пошли дальше, и предлагаю за компанию убрать и памятник Суворову.

О том, что такой проект решения отправлен в городской совет, сообщил депутат муниципального собрания Алексей Потапский.

«Очередная попытка избавиться от символов имперского прошлого. На этот раз, в путешествие в краеведческий музей вместе с императрицей Екатериной II, хотим отправить одного из ее любимых полководцев Александра Суворова!», — написал в своем сообщении депутат.

Ближайшая сессия городского совета запланирована на 30 ноября. И уже на ней может быть принято решение демонтировать памятник «Основателям Одессы», основную часть которого составляет фигура Екатерины II.

Ранее мэр города Геннадий Труханов писал, что поддержит такое решение. Что касается памятника Суворову, ситуация там иная. Прежде чем убрать Екатерину II, в городе прошли общественные слушания и опрос одесситов. Ничего из этого в отношении памятника Суворову пока не проводилось.

Но в случае, если решение все же будет принято, памятники могут перенести в Одесский историко-краеведческий музей уже через месяц после заседания.