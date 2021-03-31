В Одессе благоустроят Дюковский парк: что обещают сделать к лету (видео)

В Дюковском парке в Одессе этой весной продолжат работы по благоустройству.

В частности, планируют расчистить пруд, благоустроить центральную аллею, сообщил на совещании в парке вице-мэр Дмитрий Жеман, информирует пресс-служба мэрии Одессы.

“В ближайшее время начнутся работы по очистке малого водоема. На этот год также запланировано продолжить работы по восстановлению наружного освещения на всех аллеях парка. Это и вопрос безопасности посетителей парка. Также будут проведены работы по очистке зеленой зоны парка от сухостоя, поросли и поваленных за зиму веток. Планируется восстановить лестничные пролеты и привести в надлежащий вид садовую мебель. Мы рассчитываем завершить работы по благоустройству парка до начала курортного сезона – к 1 июня 2021 года», – рассказал Дмитрий Жеман.

С 2010 года Дюковский парк передан в долгосрочную аренду. До 2020 года на территории парка никакие работы по благоустройству не проводились. В 2020 году арендаторы парка выполнили часть работ по приведению территории Дюковского сада в порядок: очистили большой водоем, убрали сухостой и мусор, установили светильники.

«Все работы ведутся за счет арендатора, но согласовываются с нами. Департамент городского хозяйства контролирует эту работу, ее качество и сроки», – рассказал Дмитрий Жеман.

Справка

Дюковский сад – это старейший парк Одессы, который был заложен в конце XVIII века. В 1972 году решением Исполнительного комитета Одесского облсовета ему присвоен статус парка-памятника садово-паркового искусства областного значения. Площадь парка составляет 26,6 гектара. Изначально на территории Дюковского сада произрастало более 60 видов древесно-кустарниковых пород (акация белая, софора японская, платан западный, туя западная, самшит, розы и др.). Всего: 15645 лиственных и 126 хвойных деревьев, 7600 вольно растущих кустарников и 5920 погонных метров живой изгороди. На данный момент актуальной информации о количестве растительности на территории парка нет.

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Фото и видео: мэрия Одессы