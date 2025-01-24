Об этом сообщил директор КП «Одесгорэлектротранс» Николай Литовчук.

По его словам, трамвайное полотно Одессы состоит из 197 километров рельсов, из которых 80 км нуждаются в замене или капитальном ремонте.

«Для того, чтобы заменить эти 80 км в комплексе с контактной и кабельной сетью, нужно 1,5 млрд гривен, — отметил Николай Литовчук.

При этом собственными силами предприятие может ремонтировать пять километров в год, что обойдется около 50 миллионов гривен. И это не капитальный, а средний ремонт, уточнил чиновник.

Поэтому предприятие ведет активную работу с европейскими банками с целью привлечения кредитных средств.

Как сообщала «Одесская жизнь», сейчас активно идет ремонт проблемного участка на спуске Виталия Блажко, где просели трамвайные рельсы. В связи с этим многие автобусы и трамваи изменили маршруты.

После ремонта появится возможность запустить трехсекционные трамваи по маршруту №7 “Север-Юг”, который связывает наиболее удаленные друг от друга жилмассивы Таирова и Котовского между собой и с центром города.

















