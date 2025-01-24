

Про це повідомив директор КП «Одесміськелектротранс» Микола Литовчук



За його словами, трамвайне полотно Одеси складається зі 197 кілометрів рейок, з яких 80 км потребують заміни або капітального ремонту.

«Для того, щоб замінити ці 80 км у комплексі з контактною і кабельною мережею, потрібно 1,5 млрд гривень, – зазначив Микола Литовчук.

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При цьому власними силами підприємство може ремонтувати п’ять кілометрів на рік, що обійдеться близько 50 мільйонів гривень. І це не капітальний, а середній ремонт, уточнив чиновник.

Тому підприємство веде активну роботу з європейськими банками з метою залучення кредитних коштів.

Як повідомляло «Одеське життя», зараз активно йде ремонт проблемної ділянки на узвозі Віталія Блажка, де просіли трамвайні рейки. У зв’язку з цим багато автобусів і трамваїв змінили маршрути.

Після ремонту з’явиться можливість запустити трисекційні трамваї за маршрутом №7 “Північ-Південь”, який пов’язує найбільш віддалені один від одного житлові масиви Таїрова та Котовського між собою та з центром міста.