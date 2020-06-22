Одесский дом Либмана «поранил» дом Руссова (фото)

Звучит как казус, тем, не менее, так и произошло: реставрируемый дом Либмана «поранил» отреставрированный фасад дома Руссова.

Дом Руссова, торжественно и празднично открытый после реставрации фасада в конце прошлого года, теперь получил «ранение». С дома Либмана, в районе «стыка» с домом Руссова, обвалился осколок. Падая, осколок задел и кусочек фасада дома Руссова. Теперь, на уровне второго этажа часть обновленного фасада «красуется» «отметиной».

Судя по всему, фасад придется «подлечивать».

В мае сего года «Одесская жизнь» рассказывала, что возле центральной арки обновленного дома Руссова «поплыла» плитка, а напротив него, на проезжей части, образовался провал. Отметим, на сегодняшний день плитка снова на месте, а провал ликвидирован.

Фото: Мария Котова

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