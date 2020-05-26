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Новости Одессы и Одесской области

У дома Руссова — снова оградительная лента: там провал и поплывшая плитка

У дома Руссова — снова оградительная лента: там провал и поплывшая плитка

Торжественно открывшийся полгода тому назад обновленный фасад дома Руссова — снова за оградительной лентой. Прошли дожди — и рядом с историческим зданием «поплыла» новая плитка, а чуть дальше, там где брусчатка (проезжая часть), образовался провал.

Как мы знаем, пока дом Руссова может похвастаться обновленным фасадом, о сроках второго этапа (речь идет об интерьерах) его восстановления мы пока ничего не знаем, равно как и о том, что здесь будет располагаться в будущем.

Поплывшая плитка рядом с памятником архитектуры уже убрана, провал обозначен «заборчиком» и палочкой, которая торчит из «дыры». На месте пока уложены стройматерилы в мешках. Вероятно, в скором будущем здесь уложат новую плитку, ну а провал ликвидируют.

Напомним, многострадальный дом Руссова на Соборной площади «открыли» после первого этапа реставрации 27 декабря 2019 года. Открытие проводилось торжественно-празднично, с речами и концертом.

Возле дома Руссова образовался провал.
Возле дома Руссова образовался провал.
Возле дома Руссова образовался провал.
Возле дома Руссова образовался провал.
Возле дома Руссова образовался провал.
Возле дома Руссова образовался провал.

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