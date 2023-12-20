Скандал в одесском ТЦК: женщина обвиняет военных в похищении брата

Видео скандала разошлось в одесских телеграм-каналах.

Скандал произошел в Территориальном центре комплектования на улице Пироговской. Женщина зашла в помещение и начала требовать показать ей брата, которого забрали с улицы. Также параллельно она снимала видео.

Сотрудники, что находились в помещении, попытались применить силу, чтоб прервать съемку и угрожали женщине выгнать ее на улицу.

На данный момент известно, что до начала конфликта в военкомате, сотрудники ТЦК подошли к людям на улице и проверили документы у мужчины. После чего его посадили в автомобиль и отвезли в военкомат.

Сестра мужчины попыталась выяснить, куда отвезли ее брата и куда его дальше отправят. Но женщине такую информацию не предоставили и в грубой форме пытались забрать из рук телефон во время съемки видео.

После женщину все же вывели на улицу, где она легла под машину и продолжала требовать показать ей брата. Дочь женщины попросила ее встать, на этом видео заканчивается.

Что было дальше и чем закончился инцидент, на данный момент неизвестно.