Новости Одессы и Одесской области

Почему на «скорой» для передовой похищают людей в Одессе: объяснение военных

Почему на «скорой» для передовой похищают людей в Одессе: объяснение военных

Во вчерашнем инциденте по похищению мужчины в ЖМ «Радужный» на «скорой», которую передали волонтеры фонда UUF для передовой, ТЦК участия не принимали и такого транспорта на их балансе нет.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования «Юг».

Ситуация получила такую ​​огласку, что на нее отреагировали даже в фонде UUF (United Ukraine Fellowship), который занимается закупкой специального транспорта для спасения людей на прифронтовых территориях и для эвакуации раненых бойцов. Все автомобили покупают за счет мелких пожертвований.

реакція uuf

Что касается официальной позиции, в ОК Юг заявили, что во время проверки установили:

Сотрудники ТЦК не участвовали в событиях, освещенных в соцсетях 21.12.2023. На распространенном видео была зафиксирована попытка военных насильно всадить мужчину в медицинский автомобиль с военными номерами.

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Военным удалось выяснить, что мужчина, которого пытались похитить, разводится с женой и у них конфликт из-за раздела имущества. Поэтому она решила испугать почти бывшего мужчину мобилизацией. За помощью она обратилась к знакомому военнослужащему, выполняющему боевое задание на востоке Украины.

Военный согласился помочь женщине. И во время сопровождения раненых и больных военных в медучреждения Одессы, нарушил установленные требования и порядок. То есть он уговорил своих коллег принять участие в этой авантюре с использованием спецтранспорта. Принять участие в «запугивании гражданина мобилизацией», осуществленном с использованием служебного специального транспорта.

В настоящее время продолжается служебное расследование.

Что касается «скорой», то, как отметили в ОК «Юг», автомобиль вернулся в бригаду, за которой закреплен и применяются по назначению.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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