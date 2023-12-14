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Во время ночной атаки на Одесчину в Румынии по тревоге поднимали истребители: причина

Во время ночной атаки на Одесчину в Румынии по тревоге поднимали истребители: причина

Российский «шахид», сбитый над Измаильским районом Одесской области этой ночью, упал на территорию Румынии. По тревоге взлетали истребители — румынский F-17 и немецкий Eurofighter. Бухарест начал официальное расследование.

Как сообщило министерство обороны Румынии, упавший дрон оставил после себя воронку глубиной полтора метра у села Гринду, которое расположено в восьми километрах от  дунайского порта Рени.

Министерство национальной обороны Румынии отслеживало ситуацию в приграничной зоне и активировало действия воздушной полиции, также была уведомлена Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям по районам в уездах Тулча и Галац, которые могли пострадать от рисков, связанных с этой ситуацией.

Самолеты F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы в Фетеште и самолеты Eurofighter Typhoon ВВС Германии с 57-й авиабазы «Михаил Когелничану» были подняты для выполнения задач по наблюдению за национальным воздушным пространством.

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Минобороны решительно осудило российские атаки на объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае.

«МИД настойчиво требует прекращения неоднократных нападений на украинское население и гражданскую инфраструктуру, а также безответственной эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности, в том числе на границе между Румынией и Украиной. Министерство иностранных дел в очередной раз заявляет о решительном осуждении этих атак против гражданских объектов, которые нарушают нормы международного гуманитарного права и квалифицируются как военные преступления», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что «информировали и проводят консультации с союзниками по НАТО«.

Кроме того, из-за этого инцидента МИД Румынии вызвал посла россии в Бухаресте Валерия Кузьмина для объяснений.

Напомним, это не первый случай, когда обломки ракет или дронов падают на территорию соседней страны. В сентябре этого года румынские власти официально предупредили население об опасности вблизи зоны конфликта.

Из-за этих инцидентов Румыния объявила, что установит на границе с Украиной самую эффективную систему борьбы с беспилотниками в Европе, которая должна защитить территорию Румынии от атак со стороны россии.

 

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