Одессу атакуют дроны: слышна стрельба и взрывы в небе (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Тревога прозвучала в 23:05, окрестностей Одессы беспилотники достигли спустя час, когда уже сменились сутки.

Силы обороны традиционно встретили “Шахеды” огнем из зенитных орудий, пулеметов, возможно ракетных систем. Одиночные взрывы, очереди выстрелов — все это уже стало привычным звуковым сопровождением ночей в Одессе и регионе.

По состоянию на 0:20 никакой официальной информации, кроме просьб оставаться в укрытиях до отбоя, не было. Но по свидетельства в местных чатах безрассудных очевидцев, которые вопреки здравому смыслу, рискуя жизнь, наблюдали за происходящим на улице, защитники одесского неба сбили несколько дронов.

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“Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией и сообщать читателям проверенную и безопасную для Сил обороны информацию об обстреле Одессы.