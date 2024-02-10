Новости Одессы и Одесской области

Война, день 717: последствия ночной атаки дронов (ОБНОВЛЕНО)

Война, день 717: последствия ночной атаки дронов (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня, в субботу, 10 февраля 2024 года, начались семьсот семнадцатые сутки с начала полномасштабного вторжения страны-агресора россии на территорию Украины. Всю прошедшую ночь враг терроризировал южные регионы нашей страны дроновыми атаками.

Одессу и область атаковали 3 волны «шахедов»

По информации Сил обороны Юга Украины, этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 26 беспилотников (БпЛА) типа Shahed-136/131.

Одессу атаковали три волны «шахедов». Первую волну враг направил в Одессу. Все 9 дронов успешно сбили подразделения противовоздушной обороны.

Погибших нет. Но обломками сбитого беспилотника было повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, один из работников предприятия получил ранения.

Вторую и третью (которая была уже утром) волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья. Здесь удалось уничтожить 12 дронов.

Однако вражеские беспилотники попали в припортовые объекты, там ранены 3 работника.

Атака дронами, Одесская область

Последствия ночной атаки в Одесской области

Кроме того, пострадала гражданская инфраструктура Измаила: изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, разбиты фасады, крыши.

На территории Измаильского района в результате падения обломков сбитого дрона загорелись частный дом и гараж.

Информация о пострадавших не поступала.

Атака дронами, Измаил

Измаил, последствия ночной атаки

Всего, по данным Сил обороны Юга Украины, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» над Одесской областью был уничтожен 21 вражеский «шахед».

ОБНОВЛЕНО:

По данным областного управления полиции, в результате ночной атаки дронами рашистов в Одесской области пострадали четыре человека, из них трое в тяжелом состоянии.

Полиция документирует последствия ночной атаки

«В ночь с 9 на 10 февраля враг совершил массированную атаку дронами в направлении юга Одесской области. В областном центре есть повреждения на объекте припортовой инфраструктуры, там получил ранения один человек. В Измаильском районе повреждения получили объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, хозяйственные помещения, жилые дома, автомобили. Ранения получили трое мужчин, которые госпитализированы в тяжелом состоянии. Общее количество пострадавших уточняется»,

– сообщают правоохранители.

Последствия ночной атаки дронами в Одесскуой области, работает полиция

Сейчас полицейские фиксируют последствия вражеской атаки, собирают доказательства военного преступления россии, опрашивают граждан, оказывают психологическую помощь и обеспечивают правопорядок.

Масштабный пожар в Харькове: 7 погибших, сгорела заживо семья

Этой ночью российские агрессоры также атаковали дронами-камикадзе Харьков. Вражеские «шахеды» ударили по автозаправочной станции, отчего произошла утечка топлива, которое смешалось со снегом и растеклось по улице.

Пожар в Харькове

В Харькове случился масштабный пожар после дроновой атаки россиян

В результате загорелись 14 частных жилых домов. Площадь масштабного пожара составила 3700 кв. м.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Синегубов, в результате российской атаки погибли семеро мирных жителей, среди них трое детей – 7 и 4 лет, а также полугодовалый младенец.

Харьков после дроновой атаки

Еще 50 человек эвакуировали, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Также сообщается, что в результате российской атаки в Харькове сгорела заживо целая семья – люди оказались заложником пожара внутри своего же дома. Тело мужчины нашли в коридоре дома, мама с детьми пыталась спастись в ванной. Тело младенца еще ищут.

Пожар в Харькове

В Харькове сгорела целая семья

Коротко о ситуации на фронте

По информации Генштаба и Воздушных Сил ВСУ, за минувшие сутки произошло 111 боевых столкновений. Всего враг нанес 73 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения врага на 2 пунктах управления, 2 складах боеприпасов противника.

Всего в пределах Харьковской и Одесской областей было уничтожено 23 «шахеда».

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить