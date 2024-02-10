Война, день 717: последствия ночной атаки дронов (ОБНОВЛЕНО)

Одессу и область атаковали 3 волны «шахедов»

По информации Сил обороны Юга Украины, этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 26 беспилотников (БпЛА) типа Shahed-136/131.

Одессу атаковали три волны «шахедов». Первую волну враг направил в Одессу. Все 9 дронов успешно сбили подразделения противовоздушной обороны.

Погибших нет. Но обломками сбитого беспилотника было повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, один из работников предприятия получил ранения.

Вторую и третью (которая была уже утром) волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья. Здесь удалось уничтожить 12 дронов.

Однако вражеские беспилотники попали в припортовые объекты, там ранены 3 работника.

Кроме того, пострадала гражданская инфраструктура Измаила: изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, разбиты фасады, крыши.

На территории Измаильского района в результате падения обломков сбитого дрона загорелись частный дом и гараж.

Информация о пострадавших не поступала.

Всего, по данным Сил обороны Юга Украины, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» над Одесской областью был уничтожен 21 вражеский «шахед».

ОБНОВЛЕНО:

По данным областного управления полиции, в результате ночной атаки дронами рашистов в Одесской области пострадали четыре человека, из них трое в тяжелом состоянии.

«В ночь с 9 на 10 февраля враг совершил массированную атаку дронами в направлении юга Одесской области. В областном центре есть повреждения на объекте припортовой инфраструктуры, там получил ранения один человек. В Измаильском районе повреждения получили объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, хозяйственные помещения, жилые дома, автомобили. Ранения получили трое мужчин, которые госпитализированы в тяжелом состоянии. Общее количество пострадавших уточняется»,

– сообщают правоохранители.

Сейчас полицейские фиксируют последствия вражеской атаки, собирают доказательства военного преступления россии, опрашивают граждан, оказывают психологическую помощь и обеспечивают правопорядок.

Масштабный пожар в Харькове: 7 погибших, сгорела заживо семья

Этой ночью российские агрессоры также атаковали дронами-камикадзе Харьков. Вражеские «шахеды» ударили по автозаправочной станции, отчего произошла утечка топлива, которое смешалось со снегом и растеклось по улице.

В результате загорелись 14 частных жилых домов. Площадь масштабного пожара составила 3700 кв. м.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Синегубов, в результате российской атаки погибли семеро мирных жителей, среди них трое детей – 7 и 4 лет, а также полугодовалый младенец.

Еще 50 человек эвакуировали, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Также сообщается, что в результате российской атаки в Харькове сгорела заживо целая семья – люди оказались заложником пожара внутри своего же дома. Тело мужчины нашли в коридоре дома, мама с детьми пыталась спастись в ванной. Тело младенца еще ищут.

Коротко о ситуации на фронте

По информации Генштаба и Воздушных Сил ВСУ, за минувшие сутки произошло 111 боевых столкновений. Всего враг нанес 73 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения врага на 2 пунктах управления, 2 складах боеприпасов противника.

Всего в пределах Харьковской и Одесской областей было уничтожено 23 «шахеда».