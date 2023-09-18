Отголоски войны: на черноморском курорте Болгарии обнаружили беспилотник со взрывчаткой

Сегодня,18 сентября, на черноморском побережье болгарского поселка Тюленово был обнаружен беспилотник с взрывчаткой.

Тюленово – туристический курорт на берегу Черного моря в Болгарии. Он расположен в 70 км от границы с Румынией, на территорию которой уже неоднократно падали российские «шахеды» и их обломки.

Беспилотник нашли на скалах рядом с пришвартованными лодками. О падении дрона правоохранителям сообщили местные жители.

Сотрудник отеля, который находится на побережье Тюленево, опубликовал фото находки.

На вопрос журналистов, известно ли происхождение беспилотника, местные власти отметили: «из того, что видно издалека, это один из тех, которые использовались во время войны в Украине».

Пока непонятно, упал беспилотник или его прибило морскими течениями. Свидетели утверждают, что дрон был длиной от 3 до 3,5 метров и что к нему был прикреплен контейнер со взрывчаткой.

В Минобороны Болгарии заявили, что военные уже утилизировали боеприпас.

“После полученного сигнала военнослужащие провели осмотр места, где было установлено, что к остаткам беспилотника был прикреплен 82-мм осколочно-фугасный боеприпас. Было подсчитано, что из-за серьезного повреждения перемещение и транспортировка боеприпасов на свалку или другое подходящее место захоронения невозможны. Фугасный боекомплект было решено уничтожить на месте, управляемым взрывом на охраняемой территории радиусом 150 метров”, — сообщили военные.

Напомним, в ночь на 18 сентября россия в очередной раз атаковала беспилотниками Измаильский район Одесской области. Силы ПВО сбили 11 вражеских целей, обошлось без пострадавших.

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