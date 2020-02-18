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Новости Одессы и Одесской области

В мэрии Одессы посчитали, во сколько обойдется охрана танкера Delfi

В мэрии Одессы посчитали, во сколько обойдется охрана танкера Delfi

Затонувший у берегов Одессы танкер Delfi, похоже, проведет с одесситами все лето.

А судя по заявлениям чиновников мэрии, и того дольше.

Чтобы обезопасить отдыхающих, в горсовете решили закрыть пляж “Дельфин” и приставить к танкеру охрану. После исследований водолазы определят запретную зону, которую оградят.

Как рассказали в департаменте муниципальной безопасности, обустройство охранного поста обойдется примерно в 35 тысяч гривен. Еще 30 тысяч понадобится чтобы закупить плавсредство для патрулирования акватории моря и топливо для него.

На дежурство планируют нанять восемь специалистов. Дежурить будут по двое – сутки через трое.

Зарплата одного охранника составит восемь тысяч гривен в месяц, а на содержание всех восьмерых уйдет 64 тыс. грн. Средства надеются получить в муниципальном департаменте финансов.

Напомним, танкер Delfi сорвался с якоря в сильный шторм. 22 ноября 2019 года судно село на мель в районе одесского пляжа “Дельфин”. Изначально в эпицентре аварии оказался в 157 раз превышен уровень загрязнения воды нефтепродуктами. Позже их концентрация уменьшилась.

Фото: Артем Виноградов

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сергей щиренков
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сергей щиренков

нужно.подождать.когда.черный.металл.металолом.с.3.гривен.поднимется.до.7.гривен.за.килограмм.вариант.второй..забетонировать.с.боков.и.сделать.музей.и.брать.деньги.за.экскурсии

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16 минут назад
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