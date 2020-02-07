Через аварію танкера Delfi пляж “Дельфін” можуть закрити під час курортного сезону

Про це пише Odessa.online.

За словами віце-мера Андрія Котляра, судно може залишитися на пляжі не тільки до початку курортного сезону, а й після його закінчення. Тому закриття пляжу «Дельфін» з появою там стаціонарного поста охорони – єдина можливість убезпечити відпочиваючих.

– Зараз роботами по буксируванню танкера повинен зайнятися власник. Однак він затягує процес і, швидше за все, не буде цього робити. Після 31 березня за цю справу візьметься Одеський порт. Буде оголошено тендер, після чого для буксирування судна буде потрібно 120 днів. Тому, найімовірніше, танкер простоїть на пляжі все літо і навіть довше, – пояснив Котляр.

Мер Геннадій Труханов розпорядився скликати комісію і виробити план подальший дій з даного питання.

Фото: USIonline.com

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