В мэрии Одессы вышел казус с поздравлением призерок Олимпийских игр

Одесские рекламщики, делавшие по заказу мэрии билборд с поздравлением спортсменок, на изображении олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих нанесли подпись со словами признательности в адрес бронзовой призерки в этом же виде спорта — Ирины Геращенко.

В мэрии говорят, чтоошибка произошла из-за человеческого фактора и уже исправляют ситуацию. Новый макет готов, его распечатают и уже сегодня заменят на щите.

Управление рекламы также принесло свои извинения спортсменке.

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Новый правильный макет будет выглядеть так:

Фото — Думская