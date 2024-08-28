В мэрии Одессы вышел казус с поздравлением призерок Олимпийских игр

В мэрии Одессы изготовили щиты с поздравлениями украинских легкоатлеток — олимпийских медалисток Ярославы Магучих и Ирины Геращенко, но пререпутали надписи на изображениях. Досадную ошибку в ближайшее время обещают исправить.
Одесские рекламщики, делавшие по заказу мэрии билборд с поздравлением спортсменок, на изображении олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих нанесли подпись со словами признательности в адрес бронзовой призерки в этом же виде спорта — Ирины Геращенко.
В мэрии говорят, чтоошибка произошла из-за человеческого фактора и уже исправляют ситуацию. Новый макет готов, его распечатают и уже сегодня заменят на щите.
Управление рекламы также принесло свои извинения спортсменке.
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Новый правильный макет будет выглядеть так:
Фото — Думская