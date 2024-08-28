Новости Одессы и Одесской области

В мэрии Одессы вышел казус с поздравлением призерок Олимпийских игр

В мэрии Одессы вышел казус с поздравлением призерок Олимпийских игр

В мэрии Одессы изготовили щиты с поздравлениями украинских легкоатлеток — олимпийских медалисток Ярославы Магучих и Ирины Геращенко, но пререпутали надписи на изображениях. Досадную ошибку в ближайшее время обещают исправить.

Одесские рекламщики, делавшие по заказу мэрии билборд с поздравлением спортсменок, на изображении олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих нанесли подпись со словами признательности в адрес бронзовой призерки в этом же виде спорта — Ирины Геращенко.

билборд в Одессе

В мэрии говорят, чтоошибка произошла из-за человеческого фактора и уже исправляют ситуацию. Новый макет готов, его распечатают и уже сегодня заменят на щите.

Управление рекламы также принесло свои извинения спортсменке.

Читайте также: Зеленский наградил орденами олимпийских чемпионок из Одессы

Новый правильный макет будет выглядеть так:

билборд в Одессе

Фото — Думская

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua