Зеленский наградил орденами олимпийских чемпионок из Одессы

В честь Дня Независимости Украины, президент Владимир Зеленский вручил государственные награды победителям и призерам летних Олимпийских игр в Париже. В их числе были и одесские фехтовальщицы, которые в составе женской сборной Украины принесли Украине первое «золото» на Олимпиаде-2024.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Олимпийские чемпионки Елена Кравацкая и Алина Комащук получили ордена Княгини Ольги II степени, а их тренер Александр Васютин – орден «За заслуги» ІІІ степени.
Ранее «Одесская жизнь» брала интервью у наших чемпионок. Больше подробностей в наших материалах: