У мерії Одеси вийшов казус із привітанням призерок Олімпійських ігор

Одеські рекламники, які робили на замовлення мерії білборд із привітанням спортсменок, на зображенні олімпійської чемпіонки зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх нанесли підпис зі словами вдячності на адресу бронзової призерки в цьому ж виді спорту – Ірини Геращенко.

У мерії кажуть, що помилка сталася через людський фактор і вже виправляють ситуацію. Новий макет готовий, його роздрукують і вже сьогодні замінять на щиті.

Управління реклами також принесло свої вибачення спортсменці.

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Новий правильний макет матиме такий вигляд:

Фото – Думська