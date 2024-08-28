У мерії Одеси вийшов казус із привітанням призерок Олімпійських ігор

У мерії Одеси виготовили щити з привітаннями українських легкоатлеток – олімпійських медалісток Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко, але переплутали написи на зображеннях. Прикру помилку найближчим часом обіцяють виправити.
Одеські рекламники, які робили на замовлення мерії білборд із привітанням спортсменок, на зображенні олімпійської чемпіонки зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх нанесли підпис зі словами вдячності на адресу бронзової призерки в цьому ж виді спорту – Ірини Геращенко.
У мерії кажуть, що помилка сталася через людський фактор і вже виправляють ситуацію. Новий макет готовий, його роздрукують і вже сьогодні замінять на щиті.
Управління реклами також принесло свої вибачення спортсменці.
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Новий правильний макет матиме такий вигляд:
Фото – Думська