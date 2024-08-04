Олимпиада-2024: две украинские спортсменки уверенно вышли в финал по прыжкам в высоту (видео)

Как сообщает sport.ua, обе спортсменки – Ярослава с первой попытки, а Ирина со второй – успешно преодолели квалификационный барьер, взяв высоту 1,95 м, и этого хватило для попадания в финал. Для Ирины Геращенко (на верхнем фото) это был лучший результат в текущем сезоне.

Еще одна представительница Украины Юлия Левченко не смогла покорить планку на высоте 1,83 м и досрочно прекратила соревнования.

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Норматив для прямого выхода в финал Олимпиады перед началом квалификации составлял 1,97 м. Высота 1,92 м покорилась 14 спортсменкам, организаторы приняли решение поднять планку еще на 3 см.

Всего в финале будут соревноваться за медали 13 легкоатлеток. Финал состоится в воскресенье, 4 августа, в 20:50 по киевскому времени.

Как сообщалось, в субботу, 3 августа, Украина завоевала свое первое «золото» на Олимпиаде-2024 – эту награду нашей сборной принесли фехтовальщицы Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова.