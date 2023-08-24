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В Одессе владелец кафе сменил вывеску на надпись «Гена, **й тебе, а не взятку»

В Одессе владелец кафе сменил вывеску на надпись «Гена, **й тебе, а не взятку»

Владелец нового кафе на проспекте Шевченко не смог договорится с властями о вывеске на фасаде. Теперь там красуется красноречивый месседж руководству города.

Об этом сообщил одесский депутат Петр Обухов.

По его словам, сотрудники управления рекламы демонтировали вывеску, расположенную над входом в кафе. Всех подробностей депутат не уточняет, но не трудно догадаться, что рекламщики предложили бизнесмену “договорится”.

После отказа мужчины – вывеску демонтировали. Теперь же на ее месте владелец установил новую табличку с надписью «Гена, **й тебе, а не взятку».

Комментируя ситуацию, Обухов посетовал на полный бардак в этой сфере и предлагает разработать и принять официальный план размещения рекламы в городе, где четко описать стандарты вывесок на разных типах зданий. Так как это работает, например, во Львове. 

«Наказывать людей штрафами и демонтажем только в случае несоответствия принятым стандартам. Все нестандартные вывески позволять только после согласования. Если бизнес уважает городское пространство, то ему не нужно создавать дополнительные препятствия, а наоборот – нужно поощрять», – предлагает депутат.

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