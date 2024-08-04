Олимпиада-2024: легкоатлетка Ярослава Магучих принесла Украине еще одну золотую медаль

Спортсменки стартовали с высоты 186 см, которую Ярослава пропускала. Ирина легко взяла ее с первой попытки. Ярослава начала свое выступление со 191 см и легко преодолела барьер с первого раза, опередив австралийку Николу Олислагерс. За ней успешно прыгнула Геращенко.

Днепрянка Ярослава Магучих – многократная чемпионка украинских и международных соревнований по легкой атлетике. В свои 22 года украинка уже достигла вершины на уровне чемпионатов мира и Европы и Бриллиантовой лиги.

7 июля 2024 года Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже она стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Кроме того, как стало известно, сегодня на Олимпийских играх в Париже украинский легкоатлет Михаил Кохан вышел в финал в метании молота с результатом 79,39 м.

Кохан является бронзовым призером чемпионата мира-2024, а также идет третьим в мировом рейтинге. На предыдущей Олимпиаде в Токио Михаил остановился в шаге от «бронзы», став четвертым.

А украинец Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады-2024 в боксе. В полуфинале украинский боксер победил кубинца Арлена Лопеса Кардона раздельным решением судей.

Хижняк во второй раз выступит в финале Олимпиады в боксе. Там его соперником станет казахстанец Нурбек Оралбай.

Как выступает на Олимпиаде-2024 Украина

Первую награду украинской сборной принесла 29 июля фехтовальщица на саблях Ольга Харлан, завоевавшая «бронзу».

1 августа Сергей Кулиш выиграл «серебро» в стрельбе из винтовки из трех положений на 50 м и принес Украине вторую олимпийскую награду.

2 августа боксер Александр Хижняк провел успешное сражение за выход в полуфинал Олимпиады-2024, что гарантировало ему медаль. 4 августа спортсмен попал в финальный поединок в категории до 80 кг.

Вечером субботы, 3 августа, женская сборная Украины торжествовала в финале Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях.

По пути в финал Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова уверенно обошли соперниц из Италии и Японии. В финале Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях украинки соревновались против Республики Кореи и одержали победу со счетом 45:42.

В воскресенье, 4 августа, украинец Павел Коростылев вышел в финал Олимпийских игр-2024 по стрельбе из малокалиберного пистолета.

В тот же день украинская атлетка Ярослава Магучих завоевала «золото» в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024 в Париже, Ирина Геращенко получила «бронзу».