Жители Южного не расстроились из-за разбитого зеркального туалета за 3 млн гривен (фото)

Среди дня в центре Южного Одесской области местный житель изуродовал зеркальное покрытие и сточные трубы на туалете, строительство которого обошлось местному бюджету в 3 миллиона гривен.

Вандалом оказался 35-летний местный житель. Он поцарапал зеркальные панели на павильоне, а поврежденные трубы разбросал вокруг.

Зеркальный туалет был построен в 2021 году. Несмотря на его стоимость и оригинальный вид, туалет так и не заработал, поскольку не был поставлен на баланс местного коммунального предприятия.

Мужчине грозит административная ответственность за совершенное мелкое хулиганство.

По предварительной оценке представителя местных властей, замена панелей и водосточных труб будет стоить около 500 тысяч грн.

Но жителей Южного факт повреждения туалета не огорчил. На странице местного издания в Instagram люди активно комментируют ситуацию.

Некоторые считают, что его надо снести и сделать обычный общественный туалет, но который будет работать. Хотя есть такие, которые хотели бы хоть раз и посетить его по назначению.

Южненцы даже не исключают, что на обслуживании туалета числятся кассир, уборщица и сантехник, получающие зарплату. А еще есть изобретательные жители, желающие принять участие в тендере на ремонт.

Более того, были и комментаторы, обвиняющие местные власти, что у них появился еще один способ на нецелесообразное выделение средств из бюджета для ремонта. А для некоторых южненцев мужчина стал местным героем, а не вандалом.

Но были и веселые комментаторы. Им показалось, что мужчина так выразил акт протеста против переименования города.

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