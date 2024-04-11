В Измаиле демонтируют памятник российскому генералу Тучкову, с установкой которого возникли проблемы

Такое решение было принято 10 апреля на пленарном заседании 59-й сессии Измаильского городского совета. Депутаты единогласно приняли решение о демонтаже памятника российскому генералу Тучкову, а также о переименовании семнадцати улиц и переулков.

Согласно пояснительной записке, этот памятник подпадает под требования пункта 4-в, статьи 2-й уже упомянутого выше Закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Еще в документе говорится, что генерал Тучков был участником шведской, турецкой, польской, персидской войн, сражался с горцами на Кавказе.

В 1810 году Тучков был назначен командиром всех крепостей в Бессарабии, Браиле и Галаке. Одновременно он стал шеф-командиром Камчатского пехотного полка и начальником всего левого фланга русской армии. Командовал он и отрядом флотилии, управляя при этом также артиллерийской и фортификационной частями.

Как монумент устанавливали в Измаиле

Памятник основателю города планировали установить в Измаиле еще в конце XIX века. 2 ноября 1882 года Измаильским коммунальным советом было принято следующее решение: «Чтобы еще более напоминать гражданам об основателе их города и в благодарность за мысль и труды по основанию поставить ему на Соборной площади между собором и Южным бульваром памятник на пьедестале непременно из массы красного гранита, находящегося в упраздненной крепости».

Относительно данного решения известно также, что составление сметы и модели памятника было поручено городской управе. Первоначально на это дело выделили тысячу рублей, а также по инициативе горожан решено было открыть подписку на прием пожертвований для создания памятника. Почему же в итоге столь благородное дело не состоялось — история умалчивает.

Открытие памятника состоялось 1 октября 1997 года, когда Измаил отмечал свое 185-летие.

Автором скульптуры Тучкову является измаильский скульптур Михаил Недопака, изготовивший этот арт-объект в конце XX века. Сначала автор изготовил его из гипса, правда, в скульптуре были некоторые недостатки (не совсем пропорциональные части тела). Тогда одесские специалисты исправили эти недочеты и вылили памятник из бронзы.

Накануне открытия возникла еще одна проблема: выяснилось, что на месте, где монумент планировали установить, когда-то стояла Дмитриевская церковь. Среди представителей городской общественности это вызвало оживленные разговоры. Было решено перенести памятник на 30 м дальше.

На месте же разрушенной Дмитриевской церкви был установлен крест, его изготовили на Измаильском судоремонтном заводе.

Напомним, 1 декабря 2022 года, в Измаиле Одесской области демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову.

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