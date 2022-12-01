Памятник Суворову в Измаиле демонтируют (фото)

Сегодня, 1 декабря 2022 года, в городе Измаиле Одесской области начались работы по демонтажу памятника российскому полководцу Александру Суворову.

Как сообщалось, 11 ноября на сессии Измаильского городского совета депутаты определили, что до решения вопроса о возможной постоянной локации памятника его переместят за пределы общественного пространства Измаила – на территорию местного водоканала. В свое время сюда же перевезли и памятник Ленину.

Все работы по разборке, транспортировке, размещению и охране скульптурного изображения и других элементов памятника Суворову будут выполняться силами коммунальных предприятий города.

Как сообщала «Одесская жизнь», 30 ноября на сессии Одесского городского совета депутаты проголосовали за демонтаж памятника «Основателям Одессы» и памятника Суворову.

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Источник и фото: yug.today