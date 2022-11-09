В Одессе взялись за памятник Суворову: теперь надписи пишут на нем

На памятнике Суворову в Одессе появилась надпись: «Ты следующий». Так авторы намекают, что этот памятник должен быть демонтирован, как и монумент Екатерине ІІ.

Фото монумента российскому полководцу, на котором написано: «ты следующий», появилось в одесских соцсетях.

Ранее стало известно, что в Одессе будет демонтирован монумент российской императрице Екатерине Второй.

Памятник российскому военачальнику Александру Суворову установлен в Одессе возле детского центра «Молодая Гвардия» на пересечении проспекта Добровольского, Южной и Николаевской дорог.

Монумент представляет собой новодел – установлен в 2012 году и является точной копией такого же памятника в Измаиле.

Александр Суворов принимал участие в Русско-турецкой войне 1787—1791 годов а качестве одного из военачальников российской армии. Под его командование была взята турецкая крепость Измаил, а после войны в 1792 году возглавил российские войска в Северном Причерноморье, руководил расширением крепости в Хаджибее (Одессе). В 1794 году был отправлен в Польшу, чтобы подавить восстание Костюшко. Там российские войска под руководством Суворова «прославились» на всю Европу своей жестокостью. Штурмуя города, россияне убивали всех подряд: детей, женщин, мужчин и стариков.