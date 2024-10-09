В историческом центре Одессы началась «война» с кондиционерами (видео)

Как сообщил сегодня у себя в «Фейсбуке» глава Приморской районной администрации Марат Королев, в центральной части Одессы, а именно – на перекрестке улиц Пушкинской и Еврейской завершена реставрация фасада исторического здания.

По словам Королева, жильцы этого дома, поддерживая общую концепцию сохранения архитектурного облика, перенесли свои кондиционеры на крышу здания, даже несмотря на дополнительные затраты на монтаж. Однако владелец коммерческого помещения на первом этаже и жилец одной квартиры на втором этаже решили вернуть кондиционеры на фасад, да еще и без переноса дренажной системы, что может повредить обновленный фасад здания.

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«Сегодня прошла совместная комиссия под председательством первого заместителя городского головы с представителями Департамента благоустройства охраны объектов культурного наследия, ГАСК, ЖКС «Порто-Франковский», Приморской райдминистрации. По доверенности городского головы Геннадия Труханова эти кондиционеры демонтируют», – рассказал председатель Приморской райадминистрации.

Кроме того, Марат Королев призвал всех жителей и предпринимателей бережно относиться к архитектурному наследию Одессы и беречь его, чтобы сохранить исторический облик нашего города.

Опубликовано Маратом Королевым Среда, 9 октября 2024 г.

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