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В історичному центрі Одеси розпочалася «війна» з кондиціонерами (відео)

В історичному центрі Одеси розпочалася «війна» з кондиціонерами (відео)

Зважаючи на все, в Одесі вирішили серйозно «взятися» за власників як житлових квартир, так і комерційних приміщень, які розміщують кондиціонери на фасадах будинків-пам’ятників архітектури в історичному центрі міста, особливо в частині, що входить до охоронної зони ЮНЕСКО.

Як повідомив сьогодні у себе у «Фейсбуці» голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов, у центральній частині Одеси, а саме – на перехресті вулиць Пушкінської та Єврейської завершено реставрацію фасаду історичної будівлі.

За словами Корольова, мешканці цього будинку, підтримуючи загальну концепцію збереження архітектурного вигляду, перенесли свої кондиціонери на дах будівлі, навіть незважаючи на додаткові витрати на монтаж. Однак власник комерційного приміщення на першому поверсі та мешканець однієї квартири на другому поверсі вирішили повернути кондиціонери на фасад та ще й без перенесення дренажної системи, що може пошкодити оновлений фасад будівлі.

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«Сьогодні пройшла спільна комісія під головуванням першого заступника міського голови із представниками Департаменту благоустрою охорони об’єктів культурної спадщини, ДАБК, ЖКС «Порто-Франківський», Приморської райдміністрації. За довіреністю міського голови Геннадія Труханова, ці кондиціонери демонтують», – розповів голова Приморської райадміністрації.

Крім того, Марат Корольов закликав усіх жителів та підприємців дбайливо ставитися до архітектурної спадщини Одеси та берегти її, щоб зберегти історичний вигляд нашого міста.

 

Опубликовано Маратом Королевым Среда, 9 октября 2024 г.

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