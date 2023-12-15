В двух департаментах Одесского горсовета новые назначения: подробности

Соответствующие распоряжения мэра Геннадия Труханова опубликованы на официальном сайте мэрии.

8 декабря 2023 года на должность директора департамента транспорта приказом городского головы был назначен Владимир Хитренко.

Той же датой значится распоряжение об увольнении предыдущего директора департамента транспорта Артема Сидоренко на основании его заявления.

Новый директор департамента Владимир Хитренко ранее занимал должность начальника управления по инфраструктурному развитию территорий ОВА, а еще раньше работал в управлении транспортно-коммуникационной инфраструктуры областной госадминистрации.

В связи с увольнением руководителя Департамента земельных ресурсов Одесского городского совета с 11 декабря исполнение обязанностей директора возложено на Надежду Новикову. Она занимала должность первого заместителя руководителя указанного ведомства.

Ранее департамент земельных ресурсов возглавлял Александр Филатов, совмещавший этот пост с должностью вице-мэра. Недавно Труханов назначил его своим первым заместителем.

Напомним, в октябре в мэрии Одессы произошли кадровые изменения. Геннадий Труханов уволил своего заместителя Дмитрия Жемана с занимаемой должности и назначил советником депутата горсовета Лилию Леонидову.

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