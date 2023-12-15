У двох департаментах Одеської міської ради нові призначення: подробиці

Відповідні розпорядження мера Геннадія Труханова опубліковано на офіційному сайті мерії.

8 грудня 2023 року на посаду директора департаменту транспорту наказом міського голови було призначено Володимира Хитренка.

Тією ж датою є розпорядження про звільнення попереднього директора департаменту транспорту Артема Сидоренка на підставі його заяви.

Новий директор департаменту Володимир Хитренко раніше обіймав посаду начальника управління з інфраструктурного розвитку територій ОВА, а раніше працював в управлінні транспортно-комунікаційної інфраструктури обласної держадміністрації.

У зв’язку із звільненням керівника Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради з 11 грудня виконання обов’язків директора покладено на Надію Новікову. Вона обіймала посаду першого заступника керівника вказаного відомства.

Раніше департамент земельних ресурсів очолював Олександр Філатов, який поєднував цю посаду з посадою віце-мера. Нещодавно Труханов призначив його першим заступником.

Нагадаємо, у жовтні в мерії Одеси відбулися кадрові зміни. Геннадій Труханов звільнив свого заступника Дмитра Жемана з посади і призначив радником депутата міськради Лілію Леонідову.

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