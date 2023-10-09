Новости Одессы и Одесской области

Мэр Одессы назначил нового заместителя по ЖКХ

Мэр Одессы назначил нового заместителя по ЖКХ

Вместо уволенного Дмитрия Жемана временно отвечать за жилищно-коммунальное хозяйство Одессы назначили Александра Филатова.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Одесского городского совета.

Кроме того, Александр Филатов будет отвечать за благоустройство города, топливно-энергетический комплекс, охрану окружающей среды и развитие сети всех видов экологически чистого общественного электротранспорта.

Александр Филатов пришел в горсовет в 2021 году на должность главы земельного департамента. До этого он являлся заместителем директора «Инфоксводоканала».

В декабре 2022 года мэр Одессы назначил Филатова исполняющим обязанности заместителя мэра. Он занимался рекламой на улицах города и развитием прибрежных зон.

Напомним, в октябре в мэрии Одессы произошли кадровые изменения. Геннадий Труханов уволил своего заместителя Дмитрия Жемана с занимаемой должности и назначил советником депутата горсовета Лилию Леонидову.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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