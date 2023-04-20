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В Одесской области планируют переименовать город-спутник Одессы

В Одесской области планируют переименовать город-спутник Одессы

Еще в позапрошлом году власти и общественность Южного были против изменения названия города, но полномасштабное вторжение россиян все изменило. О переименовании города заявил городской голова Владимир Новацкий.

Об этом говорится в документе за подписью мэра города Владимира Новацкого, обнародовавшего проектом «Деколонизация.Украина».

Новацкий напоминает, что в декабре 2021 года во время электронного опроса на платформе e-dem большинство участников высказались против переименования, поддержанных общественными организациями и городским советом. Тогда 91,6 % респондентов, принявших участие в голосовании (492 человека), проголосовали против переименования Южного. А общественники собрали более 3 тысяч голосов против переименования.

Депутаты даже приняли обращение о недопущении изменения названия города.
переименование южного

Однако из-за полномасштабной войны этот вопрос снова стал актуальным.

«Украине нужна своя история, ценности. Нам нужно полное восстановление украинской историко-национальной топонимики. Работа в этом направлении не останавливается», – отмечает  Владимир Новацкий.

Следует отметить, что в Одесской области были переименованы два города — Котовск и Ильичевск. Эти города, согласно решению Верховной Рады Украины, были переименованы в 2015 году в Подольск и Черноморск соответственно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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