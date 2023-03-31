Одещина: улица, названная в честь сожженного коммуниста, стала Степана Бандеры

Так, улица Сергея Лазо, в селе Стрюково, получила новое название — Степана Бандеры.

Об этом сообщили на странице общественной организации «Декоммунизация Украины» в Faceboоk.

В результате, после процесса переименования улиц Стрюкивская громада теперь имеет названия в честь Героев Небесной Сотни, Героев Крут, Сечевых Стрельцов, Независимости, Героев Украины и Степана Бандеры.

Отмечено, что решения приняты в соответствии с законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики».

Сергей Лазо — русский дворянин, офицер Российской императорской армии. После переворота 1917 года стал большевиком и воевал на их стороне во время гражданской войны в россии. В 1920 году попал в плен к белогварлейцам. Есть версия гибели Лазо, по которой его сожгли живьем в паровозной топке.

Степан Бандера – украинский политический деятель. Один из самых известных борцов за независимость Украины в XX веке. Считается национальным героем Украины. В 2010 году это закрепили официально: ему посмертно присвоили звание героя Украины. В 2008 году был признан третьим из ста великих украинцев после Ярослава Мудрого и Николая Амосова по итогам голосов в опросе общественной думы «Великие Украинцы».

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Дунайском пароходстве переименовали и дерусифицировали 12 судов.

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