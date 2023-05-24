В деле «Ветерана» поставлена точка: малоимущие будут получать еду в других заведениях

23 мая 2023 года состоялось внеочередное заседание Комиссии по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан в Одессе. Был рассмотрен неотложный вопрос проверки организации питания в ООО «Центр социальной защиты малообеспеченных граждан», расположенного на Люстдорфской дороге, 58. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Как сообщалось ранее, в мае возник скандал вокруг общественной столовой «Ветеран», где малообеспеченные одесситы могли бесплатно получать горячее питание. Напомним, депутатская Комиссия по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан вместе с работниками «Одесского областного центра контроля и профилактики болезней» Минздрава Украины. обнаружила ужасную антисанитарию, кишечную палочку, грязь и грибок на стенах общепита.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Комиссия приняла решение о немедленном прекращении предоставления социальных услуг в виде горячего питания малообеспеченным гражданам Киевского и Хаджибейского (Малиновского) районов города.

Директорам территориальных центров социального обслуживания указанных районов поручено срочно перенаправить всех подопечных, получавших горячее питание в этом Центре, в другие учреждения в соответствии с их районным расположением. Перенаправление будет производиться с учетом согласия подопечных.

Лицам, получавшим питание в ООО «Центр социальной защиты малообеспеченных граждан» по адресу ул. Люстдорфская дорога, 58 (столовая «Ветеран»), предоставляется возможность обратиться за помощью в следующие организации:

КУ «Территориальный центр социального обслуживания (оказания социальных услуг) Киевского района города Одессы» по телефону (048) 765-69-95 ;

; КУ «Территориальный центр социального обслуживания (оказания социальных услуг) Малиновского района города Одессы» по телефону (048) 705-54-70 ;

; Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета по телефону (048) 705-10-90.

Напомним, что в мае в Одессе предположительно из-за продуктов питания погибли двое маленьких детей. Сначала была версия, чтов их гибели виноват детский врач, который мать детей нашла по объявлению на “ОLХ”.

Позже стали известны детали: по версии медиков, вероятной причиной трагедии стало отравление неизвестным веществом.

Фото: Одесский городской совет