В Одессе столовой «Ветеран» запретили кормить малообеспеченных (фоторепортаж)

Антисанитария, кишечная палочка, грязь и грибок на стенах – это не весь перечень нарушений, который в «Ветеране» обнаружила депутатская Комиссия по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан вместе с работниками «Одесского областного центра контроля и профилактики болезней» Минздрава Украины. Об этом сообщил депутат Одесского городского совета от «Слуги народа» Алексей Асауленко на своей странице в Фейсбуке.

Алексей Асауленко входит в депутатскую Комиссию по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан Одесского горсовета, которые вместе с работниками «Одесского областного центра контроля и профилактики болезней» в конце апреля 2023 года провели обследование общепита «Ветеран», расположенного на ул. Люстдорфская дорога, 58

На своем заседании 11 апреля 2023 г. комиссия рассматривала вопросы организации питания отдельных категорий граждан в Одессе с учетом действия правового режима военного положения в Украине. В частности, поднимался вопрос финансирования ООО «Центр социальной защиты малообеспеченных граждан», которому принадлежит социальная столовая «Ветеран».

Во время обследования комиссией и медиками столовой были обнаружены ужасные условия приготовления пищи.

«Фарш, найденный в одном из холодильников, напоминал прошлогодний снег, который уже неоднократно успели использовать. Даже больше! В таких условиях «неожиданно» была обнаружена кишечная палочка!», — рассказал Алексей Асауленко.

Сотрудники «Одесского областного центра контроля и профилактики болезней» взяли образцы и обнаружили кишечную палочку на досках для нарезки овощей и на ножах для нарезки хлеба. Это свидетельствует о несоблюдении санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов на пищеблоке «Ветерана».

Таким образом депутатская Комиссия по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан Одесского горсовета приняла решение о прекращении финансирования «Центра социальной защиты малообеспеченных граждан», а соответственно и приостановить работу самого заведения «Ветеран» в вопросе бесплатного питания малообеспеченных граждан города.

Грибок на потолках и стенах, грязь на посуде и плитах также «намекает» о том, что здесь вообще не соблюдались санитарные нормы, а сама еда может представлять опасность для тех граждан, кто тут получает ее.

Остается пока открытым вопрос, где после прекращения финансирования «Центра социальной защиты малообеспеченных граждан» малообеспеченные смогут получать горячее питание.

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Фото: Алексей Асауленко