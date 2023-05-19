Новости Одессы и Одесской области

В Одессе столовой «Ветеран» запретили кормить малообеспеченных (фоторепортаж)

В Одессе столовой «Ветеран» запретили кормить малообеспеченных (фоторепортаж)

Антисанитария, кишечная палочка, грязь и грибок на стенах – это не весь перечень нарушений, который в «Ветеране» обнаружила депутатская Комиссия по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан вместе с работниками «Одесского областного центра контроля и профилактики болезней» Минздрава Украины. Об этом сообщил депутат Одесского городского совета от «Слуги народа» Алексей Асауленко на своей странице в Фейсбуке.

Алексей Асауленко входит в депутатскую Комиссию по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан Одесского горсовета, которые вместе с работниками «Одесского областного центра контроля и профилактики болезней» в конце апреля 2023 года провели обследование общепита «Ветеран», расположенного на ул. Люстдорфская дорога, 58

На своем заседании 11 апреля 2023 г. комиссия рассматривала вопросы организации питания отдельных категорий граждан в Одессе с учетом действия правового режима военного положения в Украине. В частности, поднимался вопрос финансирования ООО «Центр социальной защиты малообеспеченных граждан», которому принадлежит социальная столовая «Ветеран».

ветеран

Во время обследования комиссией и медиками столовой были обнаружены ужасные условия приготовления пищи.

«Фарш, найденный в одном из холодильников, напоминал прошлогодний снег, который уже неоднократно успели использовать. Даже больше! В таких условиях «неожиданно» была обнаружена кишечная палочка!», — рассказал Алексей Асауленко.

ветеран

Сотрудники «Одесского областного центра контроля и профилактики болезней» взяли образцы и обнаружили кишечную палочку на досках для нарезки овощей и на ножах для нарезки хлеба. Это свидетельствует о несоблюдении санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов на пищеблоке «Ветерана».

ветеран

Таким образом депутатская Комиссия по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан Одесского горсовета приняла решение о прекращении финансирования «Центра социальной защиты малообеспеченных граждан», а соответственно и приостановить работу самого заведения «Ветеран» в вопросе бесплатного питания малообеспеченных граждан города.

ветеран

Грибок на потолках и стенах, грязь на посуде и плитах также «намекает» о том, что здесь вообще не соблюдались санитарные нормы, а сама еда может представлять опасность для тех граждан, кто тут получает ее.

ветеран

Остается пока открытым вопрос, где после прекращения финансирования «Центра социальной защиты малообеспеченных граждан» малообеспеченные смогут получать горячее питание.

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Фото: Алексей Асауленко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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