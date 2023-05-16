В Одессе ошибка врача «по объявлению» привела к смерти двойняшек

Два четырехлетних ребенка погибли в Одессе в ночь на 14 мая. По мнению правоохранителей в их гибели виновата детский врач, которую мама детей нашла по объявлению на ОLХ.

Об этом сообщает издание «Антикор», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в 03:45 в Одесское управление полиции позвонил по телефону сотрудник скорой помощи и сообщил, что он констатировал смерть мальчика, 2018 года рождения.

Через семь часов в Одесской областной детской больнице погибла и его сестра, также 2018 года рождения. Дети были двойняшками.

Следствие установило, что за день до этого мать погибших детей купила на овощи на одном из городских рынков. Вечером, после употребления овощей, у детей возникли боли в животе и началась рвота.

Утром мать решила вызвать домой детского врача. На сайте «ОLX» нашла объявление женщины по имени Анна, которая в этот же день пришла осмотреть детей и сделала укол препарата «Церукал». Дозу медик рассчитала исходя из массы тела каждого ребенка. После врачебных манипуляций рвота у детей прекратилась, однако аппетит пропал и дети пили только очищенную негазированную воду.

Когда лучше детям не стало, мама вызвала бригаду скорой помощи. Однако за несколько минут до приезда медицинских работников мальчик перестал дышать. Медики из «скорой» пытались его реанимировать, но безуспешно. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где она вскоре также умерла.

Известно, что семья была переселенцами из Херсона.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей в результате небрежного или недобросовестного отношения, что повлекло за собой тяжкие последствия для несовершеннолетнего. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.