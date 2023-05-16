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Смерть 4-летних двойняшек в Одессе: что рассказали медики

Смерть 4-летних двойняшек в Одессе: что рассказали медики

Стали известны детали трагической смерти двух четырехлетних детей в Одессе. По версии медиков, вероятной причиной трагедии стало отравление неизвестным веществом, пишет «Суспiьне Одеса».

Напомним, в ночь на 14 мая в Одессе погибли двое детей, брат и сестра 2018 года рождения. По мнению правоохранителей, в смерти двойняшек виновата детский врач, которую мама детей нашла по объявлению. Открыто криминальное производство.

В тоже время, у медиков есть несколько версий, что могло повлечь за собой смерть ребенка. И одна из них – соматическое заболевание.

Как рассказал заведующий отделением анестезиологии Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко, девочку доставили в больницу около четырех часов утра в тяжелом состоянии, где она пробыла пять часов. После интенсивной терапии, отметил врач, было определенное улучшение состояния, после чего ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких. Около десяти утра у девочки остановилось сердце, и несмотря на попытки реанимации, в 10:45 врачи констатировали смерть.

По словам врача, поставить окончательный диагноз было тяжело, поскольку у девочки были воспалительные изменения в составе крови. Также имелся токсикационный синдром: у ребенка была серо-землистого цвета кожа, нарушение периферического кровообращения, нестабильная гемодинамика, поэтому медики не исключали как пищевое, так и отравление химическим веществом.

Владимир Босенко также рассказал, что врачи проводили беседу с матерью, пытаясь выяснить, употребляла ли дочь какие-нибудь препараты, но мать четкого ответа не дала. Вместе с тем женщина чувствовала себя хорошо, не имела признаков заболевания. Рассказала она медикам и о приходе медсестры.

«Она дежурному врачу сказала, что сестра сделала укол противорвотного препарата «Церукал», но он не мог привезти в то состояние, с которым ребенок попал к нам. Он никакого влияния на течение заболевания не имел. Препарат был введен в дозе, соответствующей дозе этого возраста», – отметил врач.

Он отметил, что в больницу иногда попадают дети с отравлением «Церукалом», однако с другими симптомами и эти случаи не заканчиваются летально. Также, по словам врача, к такому состоянию и не привели бы нитраты, которые, казалось бы, могли содержаться в овощах, которые накануне ели дети.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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