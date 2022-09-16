Кому и когда нужна йодная профилактика?

В случае аварии на ядерных установках атомной станции может произойти выброс радиоизотопов йода, цезия, стронция и других радионуклидов. В результате выброса может образоваться радиационное облако, которое по всей протяженности может загрязнять почву, поверхности, пищу и воду, кожу и одежду человека. Значительная часть выбросов содержит радиоактивный йод или так называемые радиоактивные изотопы йода («плохой йод»). Если не принимать меры защиты, то в таком случае радиоактивный йод очень легко и быстро поглощается щитовидной железой (особенно у детей) и может привести к ее заболеваниям.

Чтобы уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу, используется йодид калия. Такую меру называют йодной профилактикой. После приема препарата происходит блокировка щитовидной железы, что препятствует накоплению в ней радиоизотопов йода.

Когда нужно принимать йодид калия?

Принимать профилактическую дозу йодида калия нужно только после официального оповещения об угрозе выброса и необходимости проведения йодной профилактики! Такое уведомление проводится местными органами исполнительной власти всеми доступными средствами массовой информации. Оптимальный эффект йодной профилактики достигается при преждевременном приеме препарата за 6 и менее часов до поступления радиоактивного облака. Прием препарата остается эффективным одновременно с поступлением облака и через 6 часов после. Не рекомендуем прием препарата через 24 часа после поступления облака.

Где брать йодид калия?

Государство закупило нужное количество йодида калия. Каждый регион получил необходимое количество из расчета численности населения. В случае аварии будут оперативно определены пункты его выдачи, ближайшие к месту жительства людей.

Если авария уже произошла, категорически не рекомендуется покидать место укрытия до официальных сообщений местных властей. Так можно подвергнуться еще большей опасности. В любом случае следует ожидать уведомлений от местных властей.

Какие последствия приема йодида калия?

Временная блокада функции щитовидной железы и однократное введение йодсодержащих препаратов практически не отражается на состоянии здоровья детей и взрослых. Но если принимать такие препараты в течение длительного времени и в неправильной дозировке, повышается риск снижения функции щитовидной железы. Следовательно, принимать йодсодержащие препараты для профилактики не стоит. Использование спиртового раствора йода или раствора Люголя неэффективно и нанесет только вред!

Помните также другие меры защиты в случае радиационной аварии: перейдите в укрытие, плотно закройте окна и двери (не осуществляйте проветривание), упакуйте пищевые продукты или поместите их в закрытые емкости, накопите запас чистой воды.