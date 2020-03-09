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Новости Одессы и Одесской области

История Одессы: как Ришелье закрыл одесский «ломбард» и высадил акации

История Одессы: как Ришелье закрыл одесский «ломбард» и высадил акации

9 марта 1803 года в Одессу прибыл герцог Ришелье. За год до этого Ришелье собирался навсегда поселиться в родной Франции, но Наполеон потребовал от герцога принести присягу на верность республике, а убежденный монархист Ришелье не пожелал этого делать и вернулся в Россию.

В Одессе герцог поселился на углу Ришельевской и Ланжероновской в небольшом доме, где он не только жил, но и работал. Кроме Ришелье, здесь жили три секретаря, иностранные консулы, солдаты, купцы, а также его старый учитель аббат де Лабдан, а также граф Леон Рошешуар, который оставил вспоминания об Одессе.

В то время Одесса, по воспоминаниям современников, была похожа на большую часть уездных городов, которые «только названием отличались от деревень». Основными ее строениями были утопающие в грязи ветхие здания и полуразрушенные казармы. Вдобавок нехватка питьевой воды и практически полное отсутствие деревьев, которые можно было бы использовать для отопления и строительства.

Зато в городе вполне успешно функционировал своеобразный «ломбард»: часть выделенных на строительство Одессы денег «отцы города» решили давать в залог одесситам. Конечно, такое решение было незаконным, но оно приносило немалую прибыль и власти смотрели на него сквозь пальцы. Ришелье очень быстро прикрыл «лавочку», так как, приличные доходы от подобной деятельности город получал на фоне серьезных финансовых нарушений.

Ришелье был, пожалуй, самым демократичным и доступным из всех одесских градоначальников. Его можно было увидеть на улицах, беседующим с крестьянами или людьми из низших слоев общества, которым он давал советы и оказывал помощь. Он ходил в лавки и школы, присутствовал на заседаниях суда и магистрата, вникал во все, даже самые ничтожные проблемы. Именно Ришелье выписал из Италии семена акации, которая стала символом нашего города. Очень скоро Одесса превзошла все самые смелые ожидания, а одесситы в память о любимом градоначальнике поставили ему памятник на Приморском бульваре.

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Ирина Сорокина
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