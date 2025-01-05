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На честь кого перейменували одеський Магнітогорський провулок?

На честь кого перейменували одеський Магнітогорський провулок?

В Одесі перейменували Магнітогорський провулок на честь народного художника України Адольфа Лози. Чим уславилася ця людина, розповіли у прес-службі мерії міста.

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Одеський художник Адольф Іванович Лоза народився 14 січня 1931 року у Маріуполі. Випускник Греківки, він був вихований на засадах Одеської школи живопису – творах Костанді, Нілуса, Дворнікова – і став продовжувачем цих славнозвісних традицій.

«Його пейзажі овіяні приморськими вітрами, пронизані теплим світлом, напоєні сонцем. Рибальські човни та баркаси, вітрила, вертикальні береги, курені, морський прибій, береги і дали. Як зізнавався сам автор, «стихія води, моря – це те, що нас живить та тримає на цій землі. Море дає простір для польоту фантазії», – розповіли у прес-службі.

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В останні роки життя Адольф Лоза часто звертався до міфологічної та біблійної тематики, легенд. Крім того, митець мав дар прозаїка. Про це свідчать його записки та щоденники, яким він довіряв свої потаємні думки. Пізніше друзі та близькі зібрали його рукописи та видали книгу «Записки художника».

У творчості майстра сотні полотен, що знаходяться у музеях України, Канади, США, Італії, Угорщини, Японії, Польщі та інших країн. Традиції Майстра продовжує сьогодні його донька – художниця Наталія Лоза.

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На фото – одна з робіт Адольфа Лози

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