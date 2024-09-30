Новости Одессы и Одесской области

В Черноморске откроют долгожданную Аллею Памяти

В Черноморске откроют долгожданную Аллею Памяти

1 октября 2024 года в Черноморске состоится торжественное открытие Аллеи Памяти — событие, которое черноморцы ждут уже далеко не первый год.

Как сообщает портал Черноморска, Аллея расположена в Приморском парке вблизи колоннады и вмещает 108 стендов с портретами наших погибших защитников. Но павших война продолжаетс и павших уже больше.

Торжественное открытие мемориала приурочено к Дню защитников и защитниц и состоится во вторник, 1 октября в 8:45.

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Напомним, в Одессе также затянули открытие Аллеи героев. 29 августа в парке Шевченко в Одессе открыли первую Аллею Героев, где обозначены более 200 имен погибших Защитников.

Этому предшествовала акция протеста родственников и близких погибших защитников. Они требовали уважать память о погибших и не медлить с обустройством мест, где можно их почтить. Люди были возмущены тем, что Одесса была единственным крупным городом Украины, где на третий год войны так и не появилась Аллея Героев.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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