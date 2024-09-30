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У Чорноморську відкриють довгоочікувану Алею Пам’яті

У Чорноморську відкриють довгоочікувану Алею Пам’яті

1 жовтня 2024 року в Чорноморську відбудеться урочисте відкриття Алеї Пам’яті – подія, на яку чорноморці чекають уже далеко не перший рік.

Як повідомляє портал Чорноморська, Алея розташована в Приморському парку поблизу колонади і вміщує 108 стендів з портретами наших загиблих захисників. Але війна триває і полеглих, на жаль, уже більше.

Урочисте відкриття меморіалу приурочене до Дня захисників і захисниць і відбудеться у вівторок, 1 жовтня о 8:45.

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Нагадаємо, влада Одеси також затягнула відкриття Алеї героїв. 29 серпня в парку Шевченка в Одесі відкрили першу Алею Героїв, де позначено понад 200 імен загиблих Захисників.

Цьому передувала акція протесту родичів і близьких загиблих захисників. Вони вимагали поважати пам’ять про загиблих і не зволікати з облаштуванням місць, де можна їх вшанувати. Люди були обурені тим, що Одеса була єдиним великим містом України, де на третій рік війни так і не з’явилася Алея Героїв.

 

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