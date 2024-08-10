ВМС Украины уничтожили в Черном море одну из «вышек Бойко»: что известно

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Предварительно известно, что россияне, которые захватили эти вышки после аннексии Крыма в 2014 году, держали там оборудование, позволяющее мониторить воздушную и надводную обстановку.

После удара платформа загорелась.

На карте пожаров NASA видно, что сейчас в северо-западной части Черного моря пылают два крупных пожара. Один из них – это, по всей видимости, вышка, уничтоженная украинской ракетой в июне 2022 года, а второй – недавний.

Офицйиальная информация пока отсутствует.

Напомним, после аннексии украинского Крыма в 2014 году россияне захватили «вышки Бойко» «Петр Годованец» и «Украина» и разместили на них свои радиолокационные системы, получив такм образом возможность контролировать практически весь северный район Черного моря и фиксируя, какие суда заходят или выходят из украинских портов.

20 июня 2022 года Украина нанесла ракетный удар по одной из вышек, уничтожив российскую РЛС и часть персонала. Платформа горит до сих пор.

В сентяюре 2023 года наши защитники смогли вернуть под контроль государства так называемые «вышки Бойко», но позже их снова заняли оккупанты.

Всего у Украины четыре буровых в Черном море: кроме «вышек Бойко», это самоподъемные установки «Таврида» и «Сиваш».